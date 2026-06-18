Palermo, la mostra sui 125 anni del Club calcistico inaugurata alla Biblioteca regionale. Scarpinato: «Valorizza il legame tra sport e memoria collettiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Inaugurata mostra Palermo 125 alla Biblioteca regionale 2

Nuova tappa per la mostra fotografica “Palermo 125”, presentata questo pomeriggio dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana e dal Palermo FC nel chiostro della Biblioteca centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”. Il progetto, organizzato dal club rosanero con il sostegno del Comune di Palermo, e a cura del museum manager Giovanni Tarantino, ha un rilievo storico e sociale preciso: raccontare l’impatto che il Palermo ha avuto, in oltre 125 anni, sull’evoluzione culturale e identitaria della città.
Il percorso espositivo accompagna i visitatori in un viaggio narrativo fatto di passione e appartenenza, evidenziando il ruolo del calcio come fenomeno capace di riflettere e accompagnare i cambiamenti di un’intera comunità. Per l’occasione, l’allestimento sarà arricchito da materiali inediti del Palermo Museum e della Biblioteca regionale, con testimonianze uniche sulla storia del club e dello stadio Renzo Barbera.

«La storia del Palermo è anche la storia della città. In 125 anni – dice l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – il club ne ha accompagnato la crescita e i cambiamenti, diventando uno dei simboli più rappresentativi dell’identità palermitana. Ospitare questa mostra alla Biblioteca centrale significa valorizzare il profondo legame tra sport, cultura e memoria collettiva, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione preziosa di conoscenza e approfondimento. Auspichiamo che questa iniziativa contribuisca ad avvicinare sempre più giovani a questo autentico scrigno della storia e della cultura siciliana».


Al taglio del nastro erano presenti, oltre all’assessore e al dirigente generale Mario La Rocca, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e la dirigente della Biblioteca Laura Cappuggi. Significativa anche la partecipazione di una rappresentanza del Palermo women e del settore giovanile rosanero.
La mostra resterà visitabile fino al 30 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.45 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

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