Palermo, inaugurata alla Biblioteca regionale la mostra per i 125 anni del club: «Un legame profondo tra storia, sport e identità»

PALERMO – Un viaggio lungo 125 anni tra immagini, documenti, cimeli e ricordi che raccontano non solo la storia del Palermo, ma anche quella della città. È stata inaugurata nel chiostro della Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” la mostra fotografica “Palermo 125”, progetto promosso dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

L’esposizione, curata dal museum manager Giovanni Tarantino, propone un percorso che ripercorre l’evoluzione del club rosanero e il suo impatto sulla crescita culturale e sociale del capoluogo siciliano. Per l’occasione, la mostra è stata arricchita da materiali inediti provenienti dal Palermo Museum e dagli archivi della Biblioteca regionale, con testimonianze storiche dedicate al Palermo e allo stadio Renzo Barbera.





Al taglio del nastro erano presenti l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del dipartimento Mario La Rocca, il presidente del Palermo Dario Mirri, la direttrice della Biblioteca Laura Cappuggi, oltre a una rappresentanza del Palermo Women e del settore giovanile rosanero.

Nel corso della cerimonia, Scarpinato ha evidenziato il valore culturale dell’iniziativa: «La storia del Palermo è anche la storia della città. In 125 anni il club ne ha accompagnato la crescita e i cambiamenti, diventando uno dei simboli più rappresentativi dell’identità palermitana. Ospitare questa mostra alla Biblioteca centrale significa valorizzare il profondo legame tra sport, cultura e memoria collettiva».

Parole condivise anche dal presidente rosanero Dario Mirri, che ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dal club negli ultimi anni: «Stiamo riuscendo a fare cose che da altre parti si fa fatica a realizzare», ha dichiarato a margine dell’evento, evidenziando l’importanza di iniziative che rafforzano il rapporto tra il Palermo e il suo territorio.

Presente anche l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandro Anello, che ha ribadito la necessità di una collaborazione costante tra istituzioni e società sportive: «È importante lavorare in sinergia per riqualificare gli impianti sportivi di Palermo», ha affermato, guardando al futuro delle infrastrutture cittadine e ai progetti che coinvolgono il club rosanero.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre e sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.45 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30, offrendo ai tifosi e agli appassionati l’opportunità di riscoprire oltre un secolo di storia rosanero attraverso documenti e testimonianze spesso inedite.