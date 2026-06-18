Catanzaro, scelta fatta per la panchina: Turati è il prescelto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
turati

Il Catanzaro avrebbe individuato il tecnico da cui ripartire per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società giallorossa avrebbe scelto Marco Turati come nuovo allenatore.

L’ex tecnico del Siracusa sarebbe dunque il profilo individuato dal direttore sportivo Ciro Polito per raccogliere l’eredità lasciata da Alberto Aquilani, dopo settimane di valutazioni che avevano coinvolto diversi nomi, tra cui Davide Possanzini, Guido Pagliuca e Michele Mignani.


Turati, reduce dall’esperienza sulla panchina del Siracusa, sarebbe stato preferito dalla dirigenza calabrese per guidare il nuovo progetto tecnico del Catanzaro, che punta a confermarsi nelle zone alte della Serie B dopo le ottime stagioni vissute negli ultimi anni.

Al momento si attende l’eventuale ufficializzazione da parte del club, ma, stando alle informazioni fornite da Gianluca Di Marzio, la scelta sarebbe ormai ricaduta sull’allenatore classe 1982.

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