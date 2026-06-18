Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
cavani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Cavani/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

L’avventura di Edinson Cavani con la maglia del Boca Juniors sembra essere arrivata ai titoli di coda. L’attaccante uruguaiano, che i tifosi del Palermo ricordano per l’esplosione avvenuta in rosanero tra il 2007 e il 2010 prima del trasferimento al Napoli, sarebbe vicino alla risoluzione anticipata del contratto con il club argentino.

Arrivato alla Bombonera nell’estate del 2023 dopo una lunga carriera europea, Cavani ha lasciato il segno anche in Argentina. Con la maglia degli Xeneizes ha collezionato 81 presenze, realizzando 28 reti e servendo 3 assist, contribuendo inoltre al raggiungimento della finale di Copa Libertadores del 2023.


L’ultimo anno, però, è stato condizionato dai problemi fisici. Nel 2026 il Matador è sceso in campo soltanto in due occasioni prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia al disco. Una situazione che ha portato le parti a valutare la chiusura anticipata del rapporto, nonostante il contratto fosse in scadenza il 31 dicembre 2026.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la separazione avverrebbe in modo consensuale e senza tensioni, con i rapporti tra il giocatore e il Boca rimasti ottimi. Il club argentino starebbe infatti programmando una profonda rivoluzione tecnica che coinvolgerebbe anche altri elementi esperti della rosa, tra cui Ander Herrera.

Resta invece da decifrare il futuro dell’ex attaccante rosanero. Nonostante i 39 anni e i recenti problemi alla schiena, Cavani non avrebbe ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Fonti vicine al giocatore avrebbero confermato ai media argentini che il centravanti si sente motivato e desideroso di continuare a giocare.

Tra le possibili destinazioni viene indicato il Vasco da Gama, ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un ritorno in Uruguay per chiudere la carriera nel proprio Paese. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del Matador e dalle garanzie che riuscirà ad avere dopo il recupero dall’operazione.

Per Cavani potrebbe dunque essere arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo di una carriera che lo ha visto protagonista anche con la maglia del Palermo, club che gli ha permesso di affacciarsi definitivamente al grande calcio europeo.

Altre notizie

turati

Catanzaro, scelta fatta per la panchina: Turati è il prescelto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo venezia 0-3 (2) traorè

Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
akinsanmiro

Pisa, investimento record per Akinsanmiro: ora l’Inter riflette sul controriscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
fortin

Mantova, spunta l’idea Fortin per la porta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

L’ex rosa Possanzini sorprende tutti: niente Sampdoria, il futuro è al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot_2026-06-18-12-36-00-447_com.android.chrome-edit

Palermo: Geria confermato Responsabile del Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il gioco delle coppie di Inzaghi: servono ancora dieci tasselli per completare la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (1) rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo secondo portiere. Rui Modesto può tornare in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Marin_AS1_2500-768x511

Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon nuova idea per le corsie. Estevez e Marin restano in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Nel mirino anche Marras e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026

Ultimissime

cavani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
turati

Catanzaro, scelta fatta per la panchina: Turati è il prescelto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
3c1b15cb-d9e1-45ef-a954-56a6ed118e2e (1)

Palermo, inaugurata alla Biblioteca regionale la mostra per i 125 anni del club: «Un legame profondo tra storia, sport e identità»

Angelo Giambona Giugno 18, 2026
Inaugurata mostra Palermo 125 alla Biblioteca regionale 2

Palermo, la mostra sui 125 anni del Club calcistico inaugurata alla Biblioteca regionale. Scarpinato: «Valorizza il legame tra sport e memoria collettiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo venezia 0-3 (2) traorè

Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026