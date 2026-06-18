Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

L’avventura di Edinson Cavani con la maglia del Boca Juniors sembra essere arrivata ai titoli di coda. L’attaccante uruguaiano, che i tifosi del Palermo ricordano per l’esplosione avvenuta in rosanero tra il 2007 e il 2010 prima del trasferimento al Napoli, sarebbe vicino alla risoluzione anticipata del contratto con il club argentino.

Arrivato alla Bombonera nell’estate del 2023 dopo una lunga carriera europea, Cavani ha lasciato il segno anche in Argentina. Con la maglia degli Xeneizes ha collezionato 81 presenze, realizzando 28 reti e servendo 3 assist, contribuendo inoltre al raggiungimento della finale di Copa Libertadores del 2023.





L’ultimo anno, però, è stato condizionato dai problemi fisici. Nel 2026 il Matador è sceso in campo soltanto in due occasioni prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia al disco. Una situazione che ha portato le parti a valutare la chiusura anticipata del rapporto, nonostante il contratto fosse in scadenza il 31 dicembre 2026.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la separazione avverrebbe in modo consensuale e senza tensioni, con i rapporti tra il giocatore e il Boca rimasti ottimi. Il club argentino starebbe infatti programmando una profonda rivoluzione tecnica che coinvolgerebbe anche altri elementi esperti della rosa, tra cui Ander Herrera.

Resta invece da decifrare il futuro dell’ex attaccante rosanero. Nonostante i 39 anni e i recenti problemi alla schiena, Cavani non avrebbe ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Fonti vicine al giocatore avrebbero confermato ai media argentini che il centravanti si sente motivato e desideroso di continuare a giocare.

Tra le possibili destinazioni viene indicato il Vasco da Gama, ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un ritorno in Uruguay per chiudere la carriera nel proprio Paese. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del Matador e dalle garanzie che riuscirà ad avere dopo il recupero dall’operazione.

Per Cavani potrebbe dunque essere arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo di una carriera che lo ha visto protagonista anche con la maglia del Palermo, club che gli ha permesso di affacciarsi definitivamente al grande calcio europeo.