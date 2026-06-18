Vicenza, UFFICIALE: arriva Corazza dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il Vicenza ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Bologna di Tommaso Corazza. L’esterno sinistro nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Pescara e Cesena, e adesso è pronto ad una nuova avventura nel campionato cadetto.

Questo il comunicato del club:


La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Bologna FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Corazza. Corazza, esterno sinistro classe 2004, nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Pescara e Cesena in Serie B, scendendo in campo in 27 occasioni e collezionando 5 reti e 2 assist. In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Salernitana (15 presenze, una rete e 4 assist) e Bologna, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024 collezionando 9 presenze nella massima serie. Tommaso vanta anche un’apparizione in Champions League, l’11 dicembre 2024, contro il Benfica. Benvenuto in biancorosso, Tommaso!

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