Cesena, Pagliuca resta in attesa: la proprietà rivaluta la pista Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo cesena 2-0 (69) cole

Dopo aver definito le pratiche relative all’iscrizione al prossimo campionato, il Cesena continua la sua ricerca dell’ allenatore a cui affidare la squadre in vista del prossimo campionato di Serie B.

Andrea Mancini, arrivato dalla Sampdoria nelle ultime settimane, avrebbe individuato in Guido Pagliuca il profilo giusto da cui ripartire. Ma, secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, adesso la proprietà bianconera potrebbe anche riprendere in considerazione la possibilità di continuare con Ahsley Cole, con Pagliuca che al momento risulta in stand-by.


Altre notizie

Screenshot 2026-06-18 204545

Vicenza, UFFICIALE: arriva Corazza dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
cavani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
turati

Catanzaro, scelta fatta per la panchina: Turati è il prescelto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo venezia 0-3 (2) traorè

Ex Palermo, Chaka Traorè lascia il Milan: ufficiale il trasferimento al Partizan Belgrado

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bernardino-passeri

Calendari Serie B ad Ascoli, Passeri: «Un riconoscimento per la stagione del nostro ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
images

Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/27, i calendari saranno svelati ad Ascoli Piceno: appuntamento il 22 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
akinsanmiro

Pisa, investimento record per Akinsanmiro: ora l’Inter riflette sul controriscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
fortin

Mantova, spunta l’idea Fortin per la porta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

L’ex rosa Possanzini sorprende tutti: niente Sampdoria, il futuro è al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot_2026-06-18-12-36-00-447_com.android.chrome-edit

Palermo: Geria confermato Responsabile del Settore Giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (69) cole

Cesena, Pagliuca resta in attesa: la proprietà rivaluta la pista Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 204545

Vicenza, UFFICIALE: arriva Corazza dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
cavani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
turati

Catanzaro, scelta fatta per la panchina: Turati è il prescelto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
3c1b15cb-d9e1-45ef-a954-56a6ed118e2e (1)

Palermo, inaugurata alla Biblioteca regionale la mostra per i 125 anni del club: «Un legame profondo tra storia, sport e identità»

Angelo Giambona Giugno 18, 2026