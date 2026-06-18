Cesena, Pagliuca resta in attesa: la proprietà rivaluta la pista Cole
Dopo aver definito le pratiche relative all’iscrizione al prossimo campionato, il Cesena continua la sua ricerca dell’ allenatore a cui affidare la squadre in vista del prossimo campionato di Serie B.
Andrea Mancini, arrivato dalla Sampdoria nelle ultime settimane, avrebbe individuato in Guido Pagliuca il profilo giusto da cui ripartire. Ma, secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, adesso la proprietà bianconera potrebbe anche riprendere in considerazione la possibilità di continuare con Ahsley Cole, con Pagliuca che al momento risulta in stand-by.