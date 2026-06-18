Hellas Verona, fatta per lo svizzero Bega

In vista del prossimo campionato di Serie B, l’appena retrocessa Hellas Verona si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa e tornare subito nella massima serie.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i veneti ha definitivamente chiuso per l’arrivo di Leorat Bega. Il centrocampista, classe 2003, sarà in città all’inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma di un contratto triennale. Si avvicina dunque il primo colpo del marcato estivo per il Verona.



