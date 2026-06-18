Pisa, tre giovani nerazzurri verso la Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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L’asse tra Pisa e Vis Pesaro, che negli ultimi anni ha portato diversi talenti nerazzurri a mettersi in evidenza nelle Marche, è destinato a rafforzarsi anche nella prossima stagione. Il club pesarese si prepara infatti ad accogliere tre giovani del vivaio toscano, pronti a scendere di categoria per trovare maggiore continuità e minutaggio.

Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, si tratta del portiere Nicolas Giuliani, del terzino destro classe 2008 Niccolò Conti e del centrocampista classe 2007 Brando Bettazzi. Giuliani, nato nel 2007, arriva da una positiva esperienza in Serie D con la Pistoiese, con cui ha collezionato 36 presenze. Conti e Bettazzi, invece, sono reduci dal percorso di crescita nella Primavera nerazzurra e sono pronti a confrontarsi con il calcio dei grandi


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