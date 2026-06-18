Di Marzio: “Modena, sondaggi per Azzi e Hernani: c’è anche il Palermo”
In vista del prossimo campionato di Serie B, inizia a muoversi sul mercato il Modena, che vuole rinforzare la propria rosa per alzare il livello e riuscire ad arrivare alla promozione nella massima serie.
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i canarini hanno sondato le piste che portano a Paulo Azzi e Hernani. Sulle tracce dei due giocatori del Monza anche il Palermo, con il quale potrebbe aprirsi un duello per due profili di alto livello per il campionato di Serie B.