Sind. Ascoli: «Motivo di grande orgoglio ospitare la presentazione dei calendari Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
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Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale dopo l’ufficializzazione di Ascoli Piceno come sede della presentazione dei calendari della Serie B 2026/27.

Il sindaco Marco Fioravanti ha accolto con entusiasmo la decisione della Lega Serie B: «Per Ascoli Piceno è motivo di grande orgoglio ospitare un appuntamento così prestigioso e significativo per il calcio italiano. La scelta della nostra città rappresenta un riconoscimento alla bellezza del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, ma anche alla passione sportiva che da sempre caratterizza il nostro territorio».


Fioravanti ha poi evidenziato il lavoro svolto insieme all’Ascoli Calcio per portare l’evento nelle Marche: «Grazie alla sinergica collaborazione con l’Ascoli Calcio, accoglieremo società, istituzioni, media e tifosi con l’ospitalità e il calore che contraddistinguono la nostra comunità».

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