Bedin: «La Serie B lega la passione sportiva all’orgoglio dei territori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
bedin

Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha commentato la scelta di Ascoli Piceno come sede della presentazione dei calendari del campionato 2026/27, sottolineando il valore culturale che accompagna da anni gli eventi istituzionali della Lega.

«Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d’eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione», ha dichiarato Bedin.


Il numero uno della Serie B ha inoltre voluto ringraziare le istituzioni che hanno contribuito alla candidatura della città marchigiana: «Ringrazio l’Ascoli nella persona del presidente Passeri e il Comune nella figura del sindaco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT».

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