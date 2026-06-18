Serie B 2026/27, i calendari saranno svelati ad Ascoli Piceno: appuntamento il 22 luglio

La Lega Serie B ha ufficializzato la sede della presentazione dei calendari della stagione 2026/27. Sarà Ascoli Piceno a ospitare la cerimonia di sorteggio che darà il via alla 95ª edizione del campionato cadetto.

L’evento è in programma il prossimo 22 luglio e rappresenterà il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. La scelta è ricaduta sulla città marchigiana dopo il processo di candidatura aperto durante l’Assemblea dello scorso 4 giugno.





Dopo Mantova e Palazzo Te nella passata stagione, la Lega ha deciso di proseguire nel percorso che unisce calcio, storia e valorizzazione del territorio. Ascoli Piceno, celebre per Piazza del Popolo e per il suo patrimonio architettonico, farà dunque da sfondo all’evento che delineerà il cammino delle venti protagoniste del prossimo campionato.

Nei prossimi giorni saranno resi noti l’orario, la location definitiva e le modalità di accredito per gli operatori dell’informazione.