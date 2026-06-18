FIGC, arriva il via libera dell’Anac: Malagò può candidarsi alla presidenza

Si avvicina un passaggio importante per il futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Giovanni Malagò ha infatti ottenuto il via libera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per concorrere alla presidenza della FIGC, superando così i dubbi emersi nelle ultime settimane sulla sua possibile ineleggibilità.

La vicenda era nata dopo la richiesta di approfondimento avanzata dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, che aveva chiesto una verifica sull’applicabilità delle norme relative al cosiddetto “pantouflage” nei confronti dell’ex presidente del CONI. Un tema che aveva acceso il dibattito in vista delle elezioni federali.





Come riportato dall’Anac in una nota ufficiale gli incarichi di presidente o componente di organi collegiali presso enti privati non rientrano tra i rapporti di collaborazione, consulenza o impiego previsti dalla normativa richiamata. Per questo motivo, secondo l’Autorità, non sussistono i presupposti necessari per applicare le incompatibilità previste dalla legge.

L’Anac ha inoltre sottolineato che, venendo meno uno degli elementi fondamentali richiesti dalla disciplina, non è stato necessario procedere con ulteriori verifiche sugli altri requisiti previsti dalla normativa.

Il pronunciamento dell’Autorità spiana quindi la strada alla candidatura di Malagò, che potrà presentarsi regolarmente alle elezioni della FIGC in programma lunedì 22 giugno. Un passaggio che potrebbe avere un peso significativo negli equilibri futuri del calcio italiano.