Pisa, investimento record per Akinsanmiro: ora l’Inter riflette sul controriscatto

Il Pisa ha lanciato un segnale chiaro al mercato e alle proprie concorrenti: nonostante la recente retrocessione in Serie B, le ambizioni della società restano elevate. A confermarlo è l’operazione che riguarda Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano sul quale il club continua a puntare con grande convinzione.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la cifra investita per il riscatto del giocatore dall’Inter sarebbe addirittura superiore a quella emersa nelle scorse settimane. Non 6 milioni di euro, bensì 7,5 milioni: un esborso importante che testimonia la fiducia del Pisa nelle qualità e nel potenziale del classe 2004.





Una scelta che difficilmente può essere interpretata come una semplice operazione finanziaria. Il club toscano sembra infatti intenzionato a costruire un progetto tecnico ambizioso attorno a profili giovani e di prospettiva, con l’obiettivo di tornare rapidamente protagonista.

La vicenda, però, non è ancora chiusa. Come evidenziato sempre da La Nazione, l’Inter conserva il diritto di controriscatto e dovrà decidere nelle prossime ore se riportare il calciatore alla base. Per esercitare l’opzione, la società milanese dovrebbe versare circa un milione di euro in più rispetto alla cifra sborsata dal Pisa.

La decisione finale spetta ora alla dirigenza nerazzurra guidata da Piero Ausilio. Il termine per esercitare il controriscatto si avvicina e il futuro di Akinsanmiro resta ancora tutto da definire, in una delle operazioni più significative di questa prima fase di mercato.