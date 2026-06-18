Mantova, spunta l’idea Fortin per la porta

Il Mantova continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra gli obiettivi del club potrebbe esserci anche un nuovo portiere. Nonostante il riscatto di Francesco Bardi, diventato definitivo dopo il raggiungimento della salvezza, la dirigenza virgiliana non sembra intenzionata a fermarsi.

Come riportato da PadovaSport, il direttore sportivo Fabio Brutti avrebbe messo nel mirino Mattia Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens. L’estremo difensore è reduce dall’esperienza al Padova, dove ha contribuito alla promozione dei biancoscudati prima di perdere spazio nelle gerarchie nel corso dell’ultima stagione.





L’interesse del Mantova rappresenterebbe una soluzione intrigante per il giovane portiere, che potrebbe così tornare in Serie B e rilanciare il proprio percorso di crescita. La società lombarda starebbe infatti valutando attentamente il suo profilo, considerato di prospettiva e già in possesso di una discreta esperienza nel calcio professionistico.

Resta però da capire quale sarebbe il progetto tecnico pensato per Fortin. Secondo quanto riferito da PadovaSport, il Mantova potrebbe decidere di puntare su di lui come investimento per il futuro, affiancandolo all’esperienza di Bardi, oppure offrirgli la possibilità di giocarsi il posto da titolare.

Per il momento si tratta di una pista da monitorare, ma il nome di Mattia Fortin potrebbe presto diventare uno dei più caldi del mercato biancorosso