L’ex rosa Possanzini sorprende tutti: niente Sampdoria, il futuro è al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Quando l’accordo con la Sampdoria sembrava ormai a un passo, Davide Possanzini ha deciso di cambiare rotta. Il tecnico, protagonista delle ultime stagioni con il Mantova, ha infatti scelto di non accettare la proposta del club blucerchiato, aprendo invece alla possibilità di guidare il Südtirol nella prossima stagione.

La svolta è arrivata dopo l’incontro con il CEO doriano Jesper Fredberg. Sul tavolo c’erano i dettagli finali dell’operazione, ma un aspetto si è rivelato decisivo: la composizione dello staff tecnico. Possanzini aveva chiesto di poter lavorare con il gruppo di collaboratori che lo ha accompagnato negli ultimi anni, considerato fondamentale per il suo metodo di lavoro. La Sampdoria, però, non sarebbe stata disposta a concedere piena autonomia in questo senso, limitando il numero di uomini che l’allenatore avrebbe potuto portare con sé.


Di fronte a queste condizioni, il tecnico ha preferito rinunciare a una delle piazze più prestigiose della Serie B. Una scelta forte, che conferma quanto per Possanzini conti la continuità del proprio progetto tecnico prima ancora dell’importanza del club.

A beneficiare della situazione è stato il Südtirol. Il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa si è mosso rapidamente, trovando terreno fertile sia sul piano sportivo che su quello economico. Tra le parti sarebbe nata immediatamente una sintonia che ha spianato la strada verso l’accordo.

Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà dunque il club altoatesino ad affidare la propria panchina a Possanzini. Un epilogo inatteso che rappresenta una delle sorprese più significative di questo intenso mercato degli allenatori.

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