Tuttosport: "Bari-Palermo, le probabili formazioni"

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Il San Nicola si prepara ad accogliere una sfida delicata e carica di significati. Bari e Palermo si affrontano nell’anticipo della 22ª giornata di Serie B con obiettivi diversi ma la stessa necessità di fare risultato, come analizzano Luigi Butera e Federico Pellegrino su Tuttosport.

Il Bari di Longo arriva all’appuntamento rinfrancato dalla vittoria di Cesena, che ha riacceso entusiasmo e speranze in chiave salvezza. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 3-4-2-1, affidandosi a Cerofolini tra i pali e a una linea difensiva composta da Cistana, Pucino e Nikolaou. Sulle corsie laterali spazio a Manè e Dorval, mentre in mezzo al campo Braunöder e Verreth sono chiamati a garantire equilibrio. Alle spalle di Moncini agiranno De Pieri ed E. Rao. Una scelta di continuità, sottolineata anche da Luigi Butera e Federico Pellegrino sulle colonne di Tuttosport.

Sul fronte opposto, il Palermo di Inzaghi non può permettersi passi falsi. Nove risultati utili consecutivi non sono bastati per colmare il gap con le prime due e la trasferta pugliese diventa un passaggio obbligato. Anche i rosanero si dispongono con il 3-4-2-1: Joronen in porta, Ceccaroni, Bani e Peda in difesa, Pierozzi e Augello sugli esterni, Segre e Ranocchia in mediana. In avanti Palumbo e Le Douaron agiranno a supporto di Pohjanpalo. Un assetto confermato da Tuttosport nell’analisi firmata da Luigi Butera e Federico Pellegrino.

Dalla panchina, Longo potrà pescare soluzioni come Gytkjær, Bellomo ed Esteves, mentre Inzaghi avrà a disposizione Bereszynski, Blin, Gyasi e Corona. Arbitrerà Rapuano di Rimini. Una cornice che, come evidenziano ancora Luigi Butera e Federico Pellegrino su Tuttosport, accompagna una partita capace di incidere profondamente sul cammino di entrambe.

Novanta minuti per capire se il Bari potrà davvero avviare la propria risalita o se il Palermo riuscirà a dare continuità a una crescita che attende ancora la svolta definitiva.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-4-2-1)
Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Manè, Braunöder, Verreth, Dorval; De Pieri, E. Rao; Moncini.
Panchina: Pissardo, Stabile, Burgio, Dickmann, Maggiore, Esteves, Bellomo, R. Pagano, Cavuoti, Gytkjær, Cuni.
Allenatore: Longo.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Gyasi, Giovane, Blin, Gomes, Vasic, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

