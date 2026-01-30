Tuttosport: “Il Palermo va a Bari per lo scatto da serie A”

Il Bari vuole dare continuità al nuovo corso targato Longo. Dopo la vittoria di Cesena, che ha segnato il ritorno del tecnico sulla panchina biancorossa, l’obiettivo è tornare a vincere anche al San Nicola, dove il successo manca dalla gara d’andata di novembre proprio contro il Cesena. Ma sulla strada dei pugliesi c’è un Palermo imbattuto da nove turni, come raccontano Luigi Butera e Federico Pellegrino su Tuttosport.

Longo non si nasconde e alza il livello della sfida: «Per batterli ci sarà bisogno della gara perfetta. Affrontiamo una squadra forte, con un attaccante top della categoria come Pohjanpalo». Il tecnico ha apprezzato l’atteggiamento visto a Cesena, ma sa che servirà maggiore attenzione difensiva. Parole riportate ancora da Luigi Butera e Federico Pellegrino sulle colonne di Tuttosport, che evidenziano come il Bari resti pienamente coinvolto nella lotta salvezza.

Centrale anche il tema mercato. Esteves, Cuni e Cavuoti sono considerati pronti dal punto di vista fisico, ma privi di ritmo partita e dunque da inserire gradualmente. «Chi arriverà dovrà avere il fuoco dentro», ha ribadito Longo, sottolineando la necessità di ulteriori innesti in tutti i reparti. Intanto è in fase avanzata la trattativa per Kevin Piscopo della Juve Stabia, in un’operazione che coinvolgerebbe anche Kassama. Un quadro dettagliato da Luigi Butera e Federico Pellegrino su Tuttosport.

Sul fronte Palermo, i numeri raccontano una striscia positiva importante, ma anche un distacco ancora significativo dalle prime due posizioni: meno sette dal Frosinone e meno sei dal Venezia. Una contraddizione solo apparente, che rende la sfida di Bari quasi obbligata da vincere. «Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa a Chiavari», ha spiegato Inzaghi, come riportato da Luigi Butera e Federico Pellegrino su Tuttosport. Diciannove punti conquistati da allora, una media da promozione che certifica la crescita della squadra.

Inzaghi guarda oltre il fattore campo e oltre il mercato: «Non guardo se giochiamo in casa o in trasferta. Ho una squadra forte, altrimenti non avremmo perso solo tre volte in ventuno partite». Il tecnico rosanero vuole continuità e non distogliere l’attenzione dalla partita, pur con la società al lavoro per un rinforzo offensivo: sfumata la pista Tramoni, ora si punta su Dennis Johnsen della Cremonese. Una sfida che, come sottolinea ancora Tuttosport a firma di Luigi Butera e Federico Pellegrino, mette di fronte due squadre con urgenze diverse ma la stessa necessità di non sbagliare.