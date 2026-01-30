Gazzetta dello Sport: “Colpo Monza: c’è Cutrone. Caprari trasloca a Padova Tutte le trattative del giorno in serie B”

Nel giorno in cui Lorenzo Insigne ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi a Pescara, il calciomercato ha acceso i riflettori sul giro degli attaccanti. Il colpo più significativo lo ha piazzato il Padova, che ha chiuso per l’arrivo di Caprari dal Monza. In Lombardia, al suo posto, sbarca Patrick Cutrone, reduce dall’esperienza al Parma dopo il passaggio intermedio dal Como, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Operazioni definite anche sull’asse Empoli-Venezia-Spezia. I toscani hanno chiuso per Fila dal Venezia e per Candela dallo Spezia, club ligure che ora potrebbe sorprendere tutti nella corsa ad Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli. Un intreccio che conferma il fermento del mercato cadetto, sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

Situazione da monitorare a Frosinone, dove cresce l’interesse del Celtic per Ghedjemis. In caso di cessione, il club giallazzurro ha già individuato il possibile sostituto: Bragantini del Mantova. Anche in questo caso, il mercato resta in movimento e pronto a sviluppi rapidi, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Numerosi altri affari completano il quadro. L’Entella accoglie Benedetti dalla Sampdoria, che a sua volta prende Cicconi dalla Carrarese. Ricciardi, in uscita dal Cosenza, è destinato alla Juve Stabia come possibile sostituto di Piscopo, atteso al Bari. Alla Reggiana arriva Cardinali dal Cittadella, in uno scambio con Saro: sarà il vice di Micai. Il club emiliano, però, al momento resiste al corteggiamento dell’Avellino per Novakovich. Un mosaico di trattative che certifica un mercato vivo e trasversale, come racconta la Gazzetta dello Sport.