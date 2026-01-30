Gazzetta dello Sport: “Colpo Monza: c’è Cutrone. Caprari trasloca a Padova Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Nel giorno in cui Lorenzo Insigne ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi a Pescara, il calciomercato ha acceso i riflettori sul giro degli attaccanti. Il colpo più significativo lo ha piazzato il Padova, che ha chiuso per l’arrivo di Caprari dal Monza. In Lombardia, al suo posto, sbarca Patrick Cutrone, reduce dall’esperienza al Parma dopo il passaggio intermedio dal Como, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Operazioni definite anche sull’asse Empoli-Venezia-Spezia. I toscani hanno chiuso per Fila dal Venezia e per Candela dallo Spezia, club ligure che ora potrebbe sorprendere tutti nella corsa ad Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli. Un intreccio che conferma il fermento del mercato cadetto, sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

Situazione da monitorare a Frosinone, dove cresce l’interesse del Celtic per Ghedjemis. In caso di cessione, il club giallazzurro ha già individuato il possibile sostituto: Bragantini del Mantova. Anche in questo caso, il mercato resta in movimento e pronto a sviluppi rapidi, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Numerosi altri affari completano il quadro. L’Entella accoglie Benedetti dalla Sampdoria, che a sua volta prende Cicconi dalla Carrarese. Ricciardi, in uscita dal Cosenza, è destinato alla Juve Stabia come possibile sostituto di Piscopo, atteso al Bari. Alla Reggiana arriva Cardinali dal Cittadella, in uno scambio con Saro: sarà il vice di Micai. Il club emiliano, però, al momento resiste al corteggiamento dell’Avellino per Novakovich. Un mosaico di trattative che certifica un mercato vivo e trasversale, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 073840

La Nazione: “Fine del film, Tramoni resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 071451

Repubblica: “Bari, arriva il Palermo e Longo ci riprova: Voglio il fuoco dentro”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (107) le douaron diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen. Osti in pressing”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
prati

Corriere dello Sport: “Prati va al Torino. Maleh da Nicola, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Gianluca Caprari LaPresse

Padova, fatta per Caprari dal Monza: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
169905d803ac4d4390407ef15dbc0d740bb7197a-1350x1080

Venezia, UFFICIALE: preso il tedesco Lauberbach

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 222119

Pescara, Insigne si presenta: «Verratti ha spinto per il mio arrivo, contento di questa scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 213622

Padova, Crisetig: «Contro il Monza giocheremo senza timori»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (173) pallone

Gazzetta dello Sport: “Colpo Monza: c’è Cutrone. Caprari trasloca a Padova Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (104) ceccaroni Palumbo ranocchia

Gazzetta dello Sport: “Bari-Palermo, duello al San Nicola. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 075344

Gazzetta dello Sport: “Brividi Bari-Palermo. Fame da grandi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 073840

La Nazione: “Fine del film, Tramoni resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 071451

Repubblica: “Bari, arriva il Palermo e Longo ci riprova: Voglio il fuoco dentro”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026