Gazzetta dello Sport: “Bari-Palermo, duello al San Nicola. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
La quarta contro la quart’ultima, la miglior difesa contro il peggior attacco. Bari-Palermo è una sfida che va oltre la classifica e può indirizzare il cammino di entrambe, come analizza Rebecca Saibene sulla Gazzetta dello Sport. Al San Nicola, con fischio d’inizio alle 20.30, si incrociano ambizioni e necessità profondamente diverse.

Il Palermo arriva forte di numeri solidi e continuità: nove risultati utili consecutivi e appena 14 gol subiti, miglior dato del campionato. In avanti Inzaghi si affida ancora a Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 12 reti, supportato sulla trequarti da Palumbo e Le Douaron. Una scelta confermata anche da Rebecca Saibene sulle colonne della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il tecnico rosanero punti sulla stabilità dell’undici base.

Sul fronte opposto, il Bari di Longo prova a cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria di Cesena. I biancorossi restano però in una posizione delicata di classifica e devono trovare continuità davanti al proprio pubblico. Moncini sarà il riferimento offensivo, con Rao e De Pieri alle sue spalle, mentre a centrocampo Verreth e Braunöder proveranno a dare equilibrio. Una fotografia del momento biancorosso tracciata ancora da Rebecca Saibene sulla Gazzetta dello Sport.

Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Joronen tra i pali, difesa con Ceccaroni, Bani e Peda, fasce presidiate da Pierozzi e Augello, Segre e Ranocchia in mediana. Longo risponde con Cerofolini in porta, terzetto difensivo composto da Cistana, Pucino e Nikolaou e corsie affidate a Dickmann e Dorval. Dettagli tattici evidenziati da Rebecca Saibene nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport.

Dalla panchina, il Bari potrà contare su Gytkjær, Bellomo ed Esteves, mentre il Palermo avrà alternative come Gyasi, Blin e Corona. Arbitrerà Rapuano di Rimini, con Var affidato a Giua. Una cornice che, come ribadisce Rebecca Saibene sulla Gazzetta dello Sport, accompagna una gara capace di pesare in modo significativo sulla stagione di entrambe.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-4-2-1)
Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Braunöder, Dorval; Rao, De Pieri; Moncini.
Panchina: Pissardo, Stabile, Burgio, Manè, Bellomo, Esteves, R. Pagano, Castrovilli, Cavuoti, Colangiuli, Gytkjær, Cuni.
Allenatore: Longo.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Vasic, Gomes, Gyasi, Giovane, Blin, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

