LIVE Serie B Palermo-Catanzaro 2-2

Termina 1-2 il primo tempo del match tra Palermo e Catanzaro. Una prima frazione che hanno mostrato la squadra rosanero poco attenta e a tratti quasi “rilassata” complice la poca importanza del match. Entrambe le squadre, infatti, sono ormai certe della propria posizione. Nonostante questo il Catanzaro spinge e combatte di più, infatti al 3′ ha trovato subito il vantaggio con Pittarello che approfitta di uno svarione di Magnani e batte Joronen.

Il Palermo reagisce e pareggia i conti con Johnsen che segna la sua prima rete in maglia rosanero. Il pari, però, non dura molto. Al 32′ è ancora Pittarello ad andare a segno con la complicità di Pierozzi poco attendo. Considerando che il Catanzaro potrebbe essere l’avversario in semifinale playoff, il Palermo deve riprendere in mano la gara e nel secondeo tempo reagire, soprattutto in termini di atteggiamento.





Segui la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

63′ – Doppio cambio per il Palermo: fuori Bani e Gyasi, dentro Bereszynski e Vasic.

62′ – Catanzaro avanti, Di Francesco conclude in porta ma la palla viene deviata in angolo.

61′ – Sostituzione Catanzaro: Alesi prende il posto di Nuamah.

59′ – Occasione d’oro sprecata da Giovane che da solo in mezzo all’area si divora il gol del vantaggio.

57′ – Il Palermo parte in contropiede con Pohjanpalo che però non arriva a colpire bene la palla e finisce in angolo.

55′ – Pittarello vicino alla tripletta, gran parata di Joronen sulla conclusione del numero 8 giallorosso.

53′ – GOOOOL PALERMO!!! I rosanero pareggiano i conti. Johnsen dalla sinistra conclude verso la porta, dopo una serie di rimpalli Nuamah del Catanzaro la mette dentro nella sua porta.

47′ – Il Catanzaro conquista un calcio d’angolo, Favasuli va alla battuta ma la palla viene spazzata dalla difesa rosanero.

46′ – Riprende il match. Primo cambio per Inzaghi: esce Pierozzi, entra Augello.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Termina il primo tempo.

45′ +2′ – Favasuli recupera palla e parte in contropiede, Gyasi lo ferma facendo fallo. Giallo per il numero 11 rosanero.

45′ – Assegnati 2′ di recupero.

43′ – Per il Palermo ci prova Gyasi che calcia da lontano ma finisce fuori.

37′ – Il Catanzaro ancora all’attacco prende un palo con Favasuli.

31′ – Il Catanzaro raddoppia con Pittarello. Altra distrazione della difesa rosanero stavolta con Pierozzi. Il numero 8 calcia al volo e batte Joronen che la para ma pasticcia, la palla oltrepassa la linea.

29′ – Catanzaro pericoloso con Pittarello che viene servito in area e calcia, Joronen la blocca in due tempi.

18′ – Giovane dalla bandierina la mette in mezzo, la palla s’impenna. Veroli di rovesciata tenta il colpaccio, ma colpisce un avversario e l’arbitro ferma il gioco per fallo.

17′ – Catanzaro vicino ad un clamoroso autogol: Pompetti effettua un retropassaggio che sfiora il palo, angolo per i rosanero.

15′ – GOOOOOL PALERMO! Prima rete in rosanero per Johnsen che in contropiede viene servito da Ranocchia e arrivato a tu per tu con Pigliacelli la mette dentro con freddezza.

9′ – Occasione d’oro per il Palermo: Veroli di prova a passarla a Pohjanpalo, ma la palla arriva a Gyasi che conclude ma la palla s’imbatte in Pigliacelli.

7′ – Ripartenza del Palermo con Rui Modesto che arriva fino in area ma non passa palla a Pohjanpalo, conclude in solitaria ma la palla viene respinta.

3′ – Il Catanzaro passa subito in vantaggio. Retropassaggio sbagliato da parte di Magnani, Pittarello ne approfitta e indisturbato batte Joronen.

2′ – Occasione per i rosanero: Giovane conclude, la palla viene deviata e finisce vicino Pohjanpalo. Il finlandese si gire e prova a calciare ma il gioco viene fermato.

1′ – Pronti, via! Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.

IL TABELLINO

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani (Dal 62′ Bereszynski), Veroli; Pierozzi (Dal 46′ Augello), Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi (Dal 62′ Vasic), Johnsen; Pohjanpalo. Panchina: Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Nuamah (Dal 61′ Alesi), Di Francesco; Oudin, Alesi; Pittarello. Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Petriccione, Liberali, Verrengia, Rispoli, Pompetti, D’Alessandro, Buglio, Koffi, Cassandro. Allenatore: Aquilani.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Secondo assistente: Davide Santarossa (Pordenone). Quarto ufficiale: Francesco Aloise (Lodi). VAR: Marco Monaldi (Macerata). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Pittarello 3′, Johnsen 15′, Pittarello 32′, Aut. Nuamah 53′

NOTE: ammonito Gyasi