Palermo, Inzaghi sorprende Emanuele Superstar: regalata la maglia di Atene

Non è una questione di colori, né di appartenenze. È una storia di calcio vissuto, respirato, condiviso. Durante il ritiro del Palermo a Bari, Filippo Inzaghi ha regalato un momento destinato a restare indelebile a Emanuele Superstar, protagonista di un legame autentico con il pallone e con chi quel pallone lo ha reso grande.

Dopo gli incontri e le foto con i calciatori rosanero, è arrivata una sorpresa speciale: Inzaghi ha consegnato a Emanuele una maglia dal valore simbolico enorme, quella della leggendaria doppietta di Atene. Un cimelio che rappresenta una notte entrata nella storia del calcio mondiale e che il tecnico ha scelto di condividere con chi il calcio lo vive come emozione profonda, non come semplice tifo.

Il messaggio scritto da Emanuele racconta tutto con la semplicità che lo contraddistingue: «Un campione, una leggenda, un amico». Parole che parlano di affetto, gratitudine e memoria, di quella notte rivista infinite volte e rimasta nel cuore di tutti gli amanti del calcio. Un riconoscimento che va oltre il ruolo, oltre la panchina, oltre la maglia.

Per Inzaghi è stato un gesto naturale, umano. Per Emanuele, che ha attraversato mesi difficili e ha trovato nel pallone un compagno di viaggio costante, è stato molto più di un regalo: è stato un segno, una carezza simbolica, un altro tassello di quel rapporto profondo che lo lega al calcio e ai suoi protagonisti.

Non servono etichette, né curve. In quella stanza, a Bari, c’erano solo un allenatore, un bambino e una maglia che racconta una storia. Ed è proprio lì che il calcio mostra la sua forma più vera: quando diventa incontro, memoria e sorriso condiviso.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @emanuelesuperstar16

 

