Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il Monza ha chiuso per Patrick Cutrone. L’attaccante classe 1998 lascia il Parma dopo una stagione da 1 gol e 1 assist e sbarca in Brianza, liberando di fatto Gianluca Caprari, pronto a iniziare una nuova avventura al Padova. L’attaccante ha detto sì al club veneto, mentre nella giornata odierna il difensore Enrico Silletti svolgerà le visite mediche prima di essere acquistato dal Team Altamura e lasciato in prestito fino al termine della stagione, come riportato da Tuttosport.

Capitolo Frosinone: sul trequartista Ghedjemis è piombato con forza il Celtic. Il franco-algerino potrebbe partire e il club ciociaro ha già individuato il possibile sostituto in Davide Bragantini del Mantova, classe 2002, reduce da 12 presenze e 1 assist stagionale. Un asse già caldo, considerando che il Frosinone ha prelevato in precedenza anche Fiori dallo stesso club lombardo, sottolinea Tuttosport.

In casa Palermo, preso atto della volontà del Pisa di non cedere Tramoni, i rosanero tornano alla carica per Dennis Johnsen. Il trequartista norvegese, 27 anni, può lasciare la Cremonese ed è tornato un obiettivo concreto del club siciliano, secondo quanto riferisce Tuttosport.

La Sampdoria si muove su più fronti: ufficiale l’arrivo dal Cagliari del terzino destro Alessandro Di Pardo, 26 anni, che ha firmato un contratto fino al 2029. Dalla Carrarese arriva invece Manuel Cicconi, esterno sinistro classe 1996, destinato a prendere il posto di Ioannou, vicino al Pafos.

Il Catanzaro accoglie il terzino sinistro portoghese Gonçalo Esteves, 21 anni, di proprietà dell’Udinese e reduce dall’esperienza all’Alverca. Ufficiale anche un’operazione in uscita per lo Spezia, che ha ceduto al Widzew Lodz il difensore polacco Przemyslaw Wisniewski. Al suo posto è in arrivo Marco Ruggero dalla Juve Stabia: il difensore classe 1999 si legherà al club ligure fino al 2028.

L’Empoli rinforza l’attacco con Daniel Fila, centravanti ceco classe 2002, arrivato in prestito dal Venezia dopo 18 presenze, 2 gol e 2 assist stagionali. In Toscana è atteso anche Antonio Candela, terzino destro di proprietà Venezia, reduce da 18 presenze con lo Spezia.

Il Venezia ha ufficializzato l’acquisto dallo Zurigo del terzino sinistro Calixte Paul Junior Ligue, 20 anni, 60 presenze complessive in Svizzera e debutto con l’Under 21 elvetica. Il giocatore verrà girato in prestito al Mantova.

Doppio innesto per la Juve Stabia: arrivano Manuel Ricciardi dal Cosenza, terzino destro classe 1999 con 32 presenze in B, 4 gol e 2 assist, e Sheriff Kassama, 21 anni, di proprietà del Trento, reduce da un’esperienza al Bari.

Infine, l’Avellino è alla ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Izzo: dalla Juve Next Gen può arrivare Pedro Felipe, centrale brasiliano classe 2003, 16 presenze e 2 gol in stagione. L’Entella ufficializza invece l’acquisto del centrocampista Leonardo Benedetti dalla Sampdoria e accelera per Leonardo Mendicino, classe 2005 di proprietà Atalanta, mentre la Reggiana accoglie il portiere Matteo Cardinali. Un mercato in pieno fermento, come certifica Tuttosport.