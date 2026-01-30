Bari-Palermo, Nikolaou verso il forfait: chance per Stabile dal 1’

Brutte notizie per il Bari alla vigilia della sfida contro il Palermo. Nikolaou è alle prese con un affaticamento e va verso il forfait per la gara del San Nicola. In caso di assenza del difensore greco, il principale candidato a prendere il suo posto è Stabile, che sarebbe alla prima presenza ufficiale con la maglia del Bari. L’indiscrezione è riportata da Passione Bari Radio Selene.

Una possibile defezione pesante per Longo, che perderebbe un titolare nel terzetto difensivo proprio in una partita delicata. Secondo quanto riferisce Passione Bari Radio Selene, la soluzione Stabile rappresenterebbe una scelta quasi obbligata, con il giovane chiamato a un debutto subito impegnativo.

Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno sul fronte Castrovilli. Il centrocampista, rientrato soltanto a metà settimana, non dovrebbe essere inserito nell’elenco dei convocati. Resta da chiarire il motivo dell’esclusione: potrebbe trattarsi di una semplice gestione fisica, ma non è escluso che sia già un’indicazione legata al mercato. Un dubbio che, come sottolinea Passione Bari Radio Selene, accompagna le ultime ore di vigilia.

Situazioni che aggiungono ulteriori incognite alla preparazione del Bari, chiamato a fare i conti con assenze e scelte obbligate in una partita che pesa molto sul cammino stagionale.