Il Tirreno: “Corrado chiude il caso Tramoni: «Avevo già risposto»”

Il caso Tramoni è definitivamente archiviato. A ribadirlo è stato il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ha messo un punto fermo sulle voci di mercato legate al numero dieci nerazzurro, invitando l’ambiente a concentrarsi esclusivamente sul campo e sulla prossima sfida contro il Sassuolo. Lo scrive Andrea Chiavacci su Il Tirreno, riportando le dichiarazioni del massimo dirigente a margine della conferenza stampa.

Corrado ha escluso con decisione qualsiasi ipotesi di cessione di Matteo Tramoni, definendo l’intera vicenda «una telenovela di gennaio». Il presidente ha sottolineato come sia sbagliato rincorrere illazioni e supposizioni, spiegando che il club ha sempre seguito una linea chiara. A supporto di questa posizione, Corrado ha ricordato di aver già risposto nei giorni scorsi anche a ilovepalermocalcio.com, sito di informazione rosanero, ribadendo che Tramoni è un giocatore importante e che «serve al Pisa». Un passaggio evidenziato da Andrea Chiavacci sulle colonne de Il Tirreno.

Nel suo intervento, il presidente nerazzurro ha spiegato di aver volutamente spostato l’attenzione dal mercato al campo: «Adesso le energie vanno messe tutte sulla partita con il Sassuolo». Una gara definita estremamente delicata, sia per il valore dell’avversario sia per l’importanza del turno di campionato, che potrebbe accorciare o allungare la classifica. Un concetto centrale nell’analisi proposta da Il Tirreno a firma di Andrea Chiavacci.

Corrado ha poi fatto il punto anche sulla campagna acquisti, chiarendo che potrebbero esserci ancora piccoli aggiustamenti, ma senza stravolgimenti. «Sono in buona forma e possono già giocare, manca solo qualche ritocchino», ha spiegato, aggiungendo che a mercato chiuso, se necessario, il club risponderà anche alle curiosità emerse in questi giorni. Un messaggio di chiarezza e stabilità, sottolineato ancora da Andrea Chiavacci su Il Tirreno, che sancisce definitivamente la chiusura del caso Tramoni e riporta il focus esclusivamente sugli obiettivi sportivi immediati del Pisa.