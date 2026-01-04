Escl. Pres. Pisa: «Tramoni importante per noi. A Palermo pensano che bastino i nomi per vincere»

Giorgio Elia Gennaio 4, 2026

«A Palermo, come in molti ambienti di città importanti, si parla sempre troppo di calcio e si pensa che per vincere servano solo giocatori e allenatori di nome. Sovente, negli ambienti calcistici, dei quali fanno parte media e tifosi, si confonde la proprietà forte con la società forte. Tramoni è un giocatore di qualità al pari di tutti quelli già presenti nell’organico dei rosanero, decisamente superiore a quello di tutte le squadre che disputano il campionato di Serie B. Tramoni è un giocatore importante per il Pisa, che disputa il campionato di Serie A».

Questo il pensiero rilasciato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, in merito all’interesse del Palermo per il centrocampista offensivo dei toscani Matteo Tramoni..

