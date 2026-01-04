Velodromo Borsellino, torna il pubblico: 600 spettatori e il sindaco Lagalla per Athletic Palermo-Messina

È in corso Athletic Club Palermo-Messina, gara che segna ufficialmente la riapertura al pubblico del Velodromo Paolo Borsellino. Sugli spalti sono presenti circa 600 spettatori, tornati ad assistere a una partita nell’impianto dopo un lungo periodo di chiusura.

Alla partita è presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a testimonianza del valore simbolico e istituzionale dell’evento, che rappresenta un primo, concreto passo nella restituzione del Velodromo alla città e allo sport palermitano.

Una giornata significativa che va oltre il campo, con il Velodromo Borsellino di nuovo vivo e partecipato.