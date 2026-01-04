Mantova, primo allenamento per Bardi: il saluto ai tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

Primo allenamento a Mantova per Francesco Bardi. L’ex portiere del Palermo, passato al club lombardo in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha iniziato il suo percorso agli ordini dello staff tecnico biancorosso.

Bardi ha voluto salutare subito i nuovi tifosi con un video pubblicato sui social, mostrando entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato. Un segnale chiaro di integrazione immediata e di forte motivazione per la nuova avventura con la maglia del Mantova.

