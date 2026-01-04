Johnsen, duello Venezia-Palermo: nodo ingaggio

Il nome di Dennis Johnsen torna al centro delle dinamiche di mercato in Serie B, con Venezia e Palermo pronte a giocarsi una partita delicata. A fare il punto è Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, che ricostruisce uno scenario ancora aperto ma tutt’altro che semplice.

Il Venezia non ha mai smesso di pensare a Johnsen. Il tecnico Stroppa ha indicato da tempo il fantasista norvegese come rinforzo ideale per il reparto offensivo e ha chiesto espressamente al direttore sportivo Antonelli di valutare l’operazione. Il problema principale resta però l’ingaggio elevatissimo del giocatore di proprietà della Cremonese, vero ostacolo a una chiusura rapida, come sottolinea Giuseppe Malaguti sulle colonne de La Nuova Venezia.

Nonostante le difficoltà economiche, la pista non è da considerare chiusa. Johnsen ha infatti espresso la volontà di tornare in laguna e sarebbe entusiasta di ritrovare Stroppa, l’allenatore con cui è stato protagonista nella promozione in Serie A conquistata lo scorso anno con la Cremonese. Un elemento che, evidenzia La Nuova Venezia, potrebbe pesare nelle valutazioni finali.

Sul giocatore, però, c’è anche il Palermo. Dopo la cessione di Brunori alla Sampdoria, i rosanero sono alla ricerca di un profilo offensivo di qualità e l’ex Ajax rappresenta un’idea concreta per Inzaghi. L’interesse del club siciliano è forte e reale, come conferma Giuseppe Malaguti per La Nuova Venezia, ma anche in questo caso il nodo principale resta la sostenibilità dell’operazione.

La sensazione è che molto dipenderà dalla disponibilità della Cremonese a contribuire sull’ingaggio o a individuare una formula favorevole. Venezia e Palermo restano alla finestra, consapevoli che Johnsen può spostare equilibri importanti in Serie B. Una trattativa complessa, ma ancora viva, conclude La Nuova Venezia, destinata ad accompagnare le prossime settimane di mercato.