Tramoni-Palermo, le ultime da Pisa

Il nome di Matteo Tramoni continua a circolare nel mercato di Serie B, ma la pista che porta al Palermo, almeno per ora, non ha sbocchi concreti. A fare chiarezza è Michele Bufalino su QuiNewsPisa.it, che ridimensiona le voci emerse negli ultimi giorni sul possibile approdo del trequartista in Sicilia.

Secondo quanto riportato da Michele Bufalino per QuiNewsPisa.it, l’interesse del Palermo per Tramoni è reale, ma il Pisa non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore. Il club nerazzurro considera il corso un elemento centrale del progetto tecnico e, allo stato attuale, non lo reputa sul mercato.

Anzi, come sottolinea ancora QuiNewsPisa.it, i contatti tra Pisa e Palermo si sarebbero interrotti prima di Natale. Da quel momento non ci sarebbero stati ulteriori passi avanti né riaperture di dialogo tra le due società, rendendo l’ipotesi di una trattativa sempre più lontana dalla realtà.

A confermare la volontà del Pisa di puntare su Tramoni ci sono anche le scelte tecniche. Nella sfida contro il Genoa, il suo ingresso in campo era previsto, ma l’infortunio di Bonfanti ha costretto Gilardino a cambiare i piani inserendo un difensore. Una scelta contingente che non intacca lo status del giocatore, destinato a tornare titolare nella prossima gara contro il Como. Un dettaglio evidenziato da Michele Bufalino sulle colonne di QuiNewsPisa.it, che rafforza l’idea di una permanenza solida.

In sintesi, al netto delle indiscrezioni di mercato, la posizione del Pisa appare chiara: Tramoni non è destinato a lasciare la Toscana a gennaio. Il Palermo osserva, ma senza spiragli concreti. Una linea netta, ribadita più volte da QuiNewsPisa.it, che chiude – almeno per ora – ogni scenario di trasferimento in rosanero.