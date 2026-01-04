Reggiana, si ferma Magnani

Ultimo giorno di allenamenti ieri al “Villa Granata” training center per la Reggiana, che oggi osserverà una giornata di riposo prima di riprendere domani la preparazione in vista della sfida di sabato alle 15 contro il Venezia, in programma al “Città del Tricolore”. Il punto arriva da Il Resto del Carlino, che fotografa una fase di lavoro mirato per la squadra di Dionigi.

Nel gruppo granata si è aggregato anche il nuovo arrivato Martin Suarez. Il centrocampista uruguaiano classe 2004 ha già svolto le visite mediche e ora si attende soltanto l’ufficializzazione da parte del club. Un innesto giovane che amplia le soluzioni a disposizione dello staff tecnico, come evidenzia Il Resto del Carlino.

La notizia più positiva riguarda però il rientro di Natan Girma. Il centrocampista, elemento fondamentale nell’economia della squadra, torna a disposizione dopo l’assenza che durava dal 13 dicembre, quando era stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo nella gara contro il Padova per un problema fisico. Un recupero importante in vista di un match impegnativo, sottolinea ancora Il Resto del Carlino.

Restano invece ai box Magnani e Bertagnoli. Per entrambi sono previsti ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni per definire con precisione i tempi di recupero, ma al momento la loro presenza contro il Venezia è da considerare fortemente in dubbio. Alla luce di queste assenze, Dionigi potrebbe concedere una chance dal primo minuto al capitano Rozzio, mentre a centrocampo è probabile la conferma di Charlys al fianco di Reinhart. Scelte che, come rimarca Il Resto del Carlino, delineano un assetto orientato alla continuità.