Giornale di Sicilia: “Palermo, attesa per la decisione di Magnani”

Il Palermo resta in stand by sul fronte difensivo, in attesa di una decisione chiave. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tutto ruota attorno alla posizione di Magnani, il cui futuro condizionerà le prossime mosse del club rosanero.

Solo dopo aver sciolto questo nodo, il direttore sportivo Osti potrà valutare eventuali interventi nel reparto arretrato. La linea della società è chiara: nessuna accelerazione finché il quadro non sarà definito, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Parallelamente si complica il discorso legato a Corona. L’attaccante del Palermo continua ad attirare attenzioni e, secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, dopo Pescara e Reggiana si è aggiunta anche la Juve Stabia alla lista delle pretendenti. Un interesse crescente che potrebbe incidere sulle strategie complessive del mercato rosanero.

Il nome di Corona resta dunque caldo, mentre la dirigenza osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che ogni scelta dovrà essere ponderata. Una situazione fluida che, come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, conferma quanto il mercato del Palermo sia ancora in piena evoluzione.