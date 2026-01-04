Giornale di Sicilia: “Palermo, vacanze finite. Riflettori su Bereszynski”

Vacanze finite e Palermo di nuovo al lavoro. Da oggi i rosanero tornano in campo al centro sportivo di Torretta per dare il via a una settimana intensa di allenamenti che porterà alla sfida contro il Mantova. A fare il punto è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che fotografa una fase cruciale tra campo e valutazioni fisiche.

Il Palermo riparte dopo una settimana di pausa sfruttata per ricaricare le energie e iniziare la preparazione in vista della gara contro la squadra allenata da Modesto, reduce dallo 0-0 contro la Carrarese. Un appuntamento delicato, anche per i risvolti di mercato: il primo movimento ufficiale dei rosanero è stato infatti in uscita, con la cessione di un esterno difensivo proprio ai lombardi, prossimi avversari in campionato, come ricorda Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Sul piano tecnico, Inzaghi ritroverà tra i convocabili Bani e Diakité, rientranti dopo la squalifica scontata nel match vinto contro il Padova. Resta invece da monitorare con attenzione la situazione di Bereszynski. Il difensore polacco non è stato neanche convocato nella gara contro i biancoscudati a causa di un problema muscolare e lo staff medico ne valuterà le condizioni nei prossimi giorni. Un tema centrale, sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in vista delle scelte per l’undici iniziale.

Inzaghi avrà sette giorni pieni per stabilire chi farà parte della formazione titolare. L’orientamento del tecnico, però, non dovrebbe cambiare: nessuna rivoluzione tattica rispetto alle ultime uscite che hanno consentito al Palermo di raccogliere 14 punti nelle ultime sei partite di campionato. Continuità e solidità restano le parole chiave, come evidenziato dal Giornale di Sicilia.

Intanto arrivano indicazioni anche sul fronte tifosi. Per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti dello stadio di Mantova, l’Osservatorio si è espresso favorevolmente alla vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Palermo esclusivamente nel settore ospiti e solo ai possessori della Fidelity Card rosanero “Saori”. Un dettaglio operativo riportato da Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, che accompagna la ripartenza del Palermo verso una nuova fase della stagione.