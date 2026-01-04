Giornale di Sicilia: “Palermo, si tratta con il Pisa per Tramoni. L’offerta dei rosanero”

Matteo Brunori è pronto a voltare definitivamente pagina. Oggi l’attaccante svolgerà il primo allenamento a Bogliasco con la maglia della Sampdoria, dopo aver firmato a Genova un contratto che lo legherà ai blucerchiati fino a giugno. La cessione in prestito è stata ufficializzata anche dal Palermo, che saluta così il suo ormai ex capitano. A ricostruire il quadro è Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, che entra nel dettaglio delle strategie rosanero.

Con l’uscita di Brunori, il direttore sportivo Osti è chiamato a individuare il sostituto ideale. In cima alla lista resta Matteo Tramoni, per il quale il Palermo monitora attentamente la situazione. Come riporta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è in corso una trattativa serrata per provare ad abbassare le pretese del Pisa. Il trequartista non è sceso in campo nel match contro il Genoa e la scelta del tecnico Gilardino è stata spiegata così: «La gara è stata un po’ condizionata dagli infortuni nella ripresa, sarebbe entrato Tramoni se non si fosse fatto male Bonfanti. Possiamo dire che ha riposato per martedì, lo avremmo forse per il Como».

La richiesta iniziale dei nerazzurri resta alta, intorno ai 6 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere ritoccata al ribasso nei prossimi giorni. L’obiettivo del Palermo, sottolinea il Giornale di Sicilia, è quello di arrivare a Tramoni in prestito, senza un esborso oneroso immediato, inserendo però un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A.

Parallelamente resta viva anche la pista che porta a Nicholas Pierini del Sassuolo. Il club neroverde è disposto a trattare e, nel finale di stagione, ha lanciato con continuità il giocatore, come evidenzia Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice ma ancora percorribile.

Sullo sfondo rimane infine l’opzione Johnson della Cremonese. L’attaccante norvegese, finora, ha collezionato appena otto presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, partendo quasi sempre dalla panchina. Un profilo che il Palermo continua a valutare, in attesa di capire quale pista potrà davvero diventare quella decisiva per colmare il vuoto lasciato da Brunori.