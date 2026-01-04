Tuttosport: “Il Padova non molla la pista Vasic. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Gennaio entra nel vivo e il mercato comincia a muovere equilibri e strategie. La Sampdoria accelera e piazza quattro colpi in entrata, con un quinto ormai imminente. Come riporta Tuttosport nell’articolo firmato da Marco Bisacchi, ieri è stato il primo giorno genovese per i nuovi blucerchiati, impegnati nelle visite mediche di rito prima dell’inizio ufficiale dell’avventura a Bogliasco.

Sono arrivati Salvatore Esposito per il centrocampo, Matteo Brunori per l’attacco, Begic come esterno sinistro e Mitoglou in difesa. Oggi i quattro si alleneranno per la prima volta agli ordini del tandem Gregucci-Foti. Secondo Tuttosport, almeno tre dei nuovi innesti saranno arruolabili già per la trasferta di Avellino di sabato prossimo. Qualche cautela in più riguarda Mitoglou, fermo da maggio dopo l’uscita dall’Aek Atene e bisognoso di tempo per ritrovare ritmo partita, come sottolinea ancora Tuttosport di Marco Bisacchi. In arrivo anche l’ufficialità di Tommaso Martinelli, giovane portiere che sbarcherà a Genova in prestito secco dalla Fiorentina.

Lo Spezia, intanto, prova a riorganizzarsi dopo la cessione di Salvatore Esposito proprio alla Sampdoria, operazione poco digerita dalla piazza. Come riferisce Tuttosport, i liguri hanno ufficializzato l’arrivo di Sernicola in prestito dalla Cremonese e guardano agli esterni, con Emanuele Adamo in uscita dal Cesena tra i profili seguiti. I bianconeri sono inoltre in chiusura per Pedro Mendes dal Modena, mentre lavorano anche per Valoti della Cremonese a centrocampo. Una vera e propria rivoluzione per la squadra di Donadoni, che dovrà intervenire anche in difesa dopo la partenza di Cistana direzione Bari, come evidenzia Tuttosport.

Proprio il Bari è uno dei club più attivi. Secondo quanto riportato da Tuttosport di Marco Bisacchi, uno degli obiettivi principali dei biancorossi è Bohinen, centrocampista del Genoa attualmente in prestito al Venezia, seguito in precedenza anche dallo Spezia. In uscita c’è invece Vicari, che piace al Mantova. Il Bari monitora anche Marvin Cuni, attaccante che rischia di trovare poco spazio alla Sampdoria dopo l’arrivo di Brunori, con il Mantova alla finestra.

Situazione più attendista in casa Palermo. I rosanero, come scrive Tuttosport, non hanno ancora chiuso per il dopo Brunori, pur restando vivi sull’obiettivo Tramoni del Pisa, fortemente voluto da Pippo Inzaghi. Per Corona avanza la Juve Stabia, ma resta in corsa anche il Pescara. Intanto l’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Marco Sala dal Como a titolo definitivo: contratto di due anni e mezzo per il difensore classe 1999.

Sempre il Pescara segue Federico Barba, attualmente al Persib, anche se l’ingaggio elevato rappresenta un ostacolo. L’alternativa porta ad Alessandro Dellavalle, classe 2004 di proprietà del Torino e in prestito al Modena. Il Frosinone, invece, rinforza l’attacco con Antonio Fiori dal Mantova: prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Infine il Padova osserva diversi profili: piacciono Giovanni Giunti del Perugia, Vasic del Palermo e Bellemo in uscita dalla Sampdoria. Un mercato in pieno fermento, come racconta Tuttosport di Marco Bisacchi.