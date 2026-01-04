Il Messaggero: “Corona, Barba e Veroli. Pescara-Palermo, è intreccio di mercato”

Il mercato del Pescara entra in una fase decisiva e alcuni dei dossier più caldi incrociano direttamente il Palermo. Come riporta Luciano Rapa su Il Messaggero Abruzzo, il club biancazzurro sta concentrando le proprie attenzioni su difesa e attacco, con nomi che coinvolgono da vicino i rosanero.

In difesa il grande obiettivo resta Federico Barba. Il centrale, oggi al Persib Bandung in Indonesia, è il profilo preferito dal direttore sportivo Foggia. Barba ha ancora un ricco contratto triennale, ma ha manifestato la volontà di rientrare in Italia. Il Pescara ha avanzato una proposta di prestito semestrale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie B. Sul giocatore, però, si è inserita una concorrenza importante: oltre all’Avellino, anche il Palermo segue con attenzione la situazione. In particolare i rosanero, forti del rapporto diretto con Inzaghi che ha già allenato Barba, possono garantire un ingaggio elevato e sfruttare una clausola che consentirebbe al difensore di liberarsi gratuitamente in presenza di un’offerta da un club italiano, con la possibilità di rilanciare su un contratto pluriennale superiore ai 450 mila euro. Una trattativa in salita, ma non chiusa, come sottolinea Luciano Rapa su Il Messaggero Abruzzo.

L’eventuale arrivo in Sicilia di un difensore centrale, Barba o in alternativa Magnani, libererebbe Davide Veroli. Il laterale mancino piace moltissimo al Pescara, che lo considera un profilo ideale per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. La pista, però, è complicata: su Veroli c’è l’interesse di diversi club di Serie B e la concorrenza resta ampia, evidenzia Il Messaggero Abruzzo.

Capitolo attacco. Il Pescara segue con interesse anche Giacomo Corona, giovane punta del Palermo, assistito dall’agente Vigorelli. Proprio Vigorelli è una figura centrale in questa fase di mercato: nella sua scuderia rientrano anche i giovani Sardo e Dellavalle, destinati a vestire la maglia biancazzurra in prestito con premio di valorizzazione. Un intreccio di rapporti che tiene aperta la pista Corona, considerato un profilo funzionale al progetto del Delfino, come spiega Luciano Rapa sulle colonne de Il Messaggero Abruzzo.

Tra Barba, Veroli e Corona, dunque, il mercato del Pescara si intreccia sempre di più con quello del Palermo. Operazioni diverse, ma collegate, che potrebbero trovare sviluppi concreti nelle prossime settimane, in una sessione destinata a ridisegnare gli equilibri della Serie B.