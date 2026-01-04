Gazzetta dello Sport: “Entella, Samp e Spezia scatenati. Due sudamericani alla Reggiana”

In attesa di tornare in campo tra una settimana, la Serie B vive giorni di grande fermento sul mercato. Quasi tutte le squadre sono alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione, con strategie differenti tra chi punta in alto e chi deve rimediare a un girone d’andata deludente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra le big solo Monza e Venezia stanno muovendo passi concreti, mentre è soprattutto nella zona salvezza che si registra il maggior numero di trattative.

Il Monza ha messo gli occhi su Venturino del Genoa, mentre il Venezia lavora per Ambrosino del Napoli. Ma è la Liguria a catalizzare l’attenzione del mercato cadetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha vissuto la giornata delle visite mediche per Brunori, Esposito, Begic e Mitoglou, ma la vera novità riguarda il portiere: è in arrivo il giovane Martinelli dalla Fiorentina. Il primo obiettivo restava Radunovic, che però al momento si allena con lo Spezia.

Proprio lo Spezia, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, ha già ufficializzato l’arrivo di Sernicola e insiste su due tavoli aperti: con il Cesena per Adamo, per il quale manca solo l’accordo tra i club, e con il Modena per Pedro Mendes. L’alternativa, in caso di mancata intesa, porta a Skjellerup del Sassuolo. Si muove anche l’Entella, che ha puntato sui giovani: presi il centrocampista Squizzato dal Pescara e il difensore Alborghetti dalla Giana, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Tra le altre società attive c’è il Mantova, pronto ad accogliere Zuccon dopo l’arrivo di Bardi. Il centrocampista è rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza alla Juve Stabia, che ora valuta Zeroli del Monza, di proprietà del Milan. Sempre la Juve Stabia ha individuato in Serie D, al Saluzzo, il brasiliano Matheus Dos Santos, che potrebbe essere girato in prestito alla Paganese, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.

Doppio innesto sudamericano per la Reggiana: dopo Suarez, arrivato dal Montevideo Wanderers, è stato definito anche l’acquisto del difensore Lucas Pasquoto dall’Avai, club della seconda divisione brasiliana. Chiude il quadro l’Avellino, che ha ufficializzato l’arrivo di Marco Sala dal Como: per l’esterno sinistro un contratto di due anni e mezzo, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Il mercato entra dunque nel vivo e promette di ridisegnare gli equilibri della Serie B nelle prossime settimane.