Sampdoria, primo allenamento per Brunori in blucerchiato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

È iniziata ufficialmente l’avventura di Matteo Brunori con la maglia della Sampdoria. L’attaccante ha svolto oggi il primo allenamento al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco, prendendo parte alla seduta mattutina con il resto del gruppo blucerchiato.

Brunori, arrivato dal Palermo, si è allenato regolarmente agli ordini dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci, lavorando sia in palestra sia sul campo nel corso di una sessione articolata tra attivazione fisica, esercitazioni tecniche e partitelle. Un primo approccio utile per iniziare l’inserimento nei meccanismi della squadra e prendere confidenza con i nuovi compagni.

La giornata di oggi segna così il primo passo concreto del nuovo percorso di Brunori in blucerchiato, in vista della ripresa del campionato e dei prossimi impegni ufficiali della Sampdoria.

 

