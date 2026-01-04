Kean al 92’, Fiorentina-Cremonese 1-0. La classifica aggiornata

FIRENZE – Un lampo nel recupero, quando la partita sembrava destinata a spegnersi sullo 0-0, regala alla Fiorentina tre punti pesantissimi. Al 92’ è Moise Kean a decidere la sfida contro la Cremonese, facendo esplodere il Franchi e interrompendo una lunga attesa di risultati per la squadra di Vanoli.

Una gara dominata a lungo dai viola sul piano del possesso (61%), ma avara di concretezza sotto porta. La Fiorentina crea già nel primo tempo, colpendo una traversa con Parisi e costringendo Audero a più di un intervento decisivo. L’episodio più discusso arriva al 36’, quando La Penna prima concede e poi revoca un rigore dopo l’on field review, scatenando nervosismo e un parapiglia che costa ammonizioni a Dodo e Payero.

Nella ripresa la Cremonese cresce, sfiorando il vantaggio con Vardy e Sanabria, ma De Gea e Comuzzo tengono in piedi i viola. Vanoli cambia volto alla squadra inserendo Solomon, Fortini e Kean, passando a un 4-2-4 offensivo nel finale.

La mossa paga nel recupero: Solomon pennella sul secondo palo, Fortini colpisce di testa, Audero respinge corto e Kean è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone per l’1-0 definitivo. Gol liberatorio e Franchi in festa.

Per la Fiorentina una vittoria che vale ossigeno e speranza, mentre la Cremonese incassa una sconfitta amara dopo una prova ordinata e generosa.

Serie A – Classifica

Milan – 38

Napoli – 37

Inter – 36 (una gara in meno)

Juventus – 33

Roma – 33

Como – 30

Bologna – 26 (una gara in meno)

Atalanta – 25

Lazio – 24

Sassuolo – 23

Udinese – 22

Cremonese – 21

Torino – 20

Parma – 18

Cagliari – 18

Lecce – 17

Genoa – 15

Verona – 12

Fiorentina – 12

Pisa – 12