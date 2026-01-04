Kean al 92’, Fiorentina-Cremonese 1-0. La classifica aggiornata
FIRENZE – Un lampo nel recupero, quando la partita sembrava destinata a spegnersi sullo 0-0, regala alla Fiorentina tre punti pesantissimi. Al 92’ è Moise Kean a decidere la sfida contro la Cremonese, facendo esplodere il Franchi e interrompendo una lunga attesa di risultati per la squadra di Vanoli.
Una gara dominata a lungo dai viola sul piano del possesso (61%), ma avara di concretezza sotto porta. La Fiorentina crea già nel primo tempo, colpendo una traversa con Parisi e costringendo Audero a più di un intervento decisivo. L’episodio più discusso arriva al 36’, quando La Penna prima concede e poi revoca un rigore dopo l’on field review, scatenando nervosismo e un parapiglia che costa ammonizioni a Dodo e Payero.
Nella ripresa la Cremonese cresce, sfiorando il vantaggio con Vardy e Sanabria, ma De Gea e Comuzzo tengono in piedi i viola. Vanoli cambia volto alla squadra inserendo Solomon, Fortini e Kean, passando a un 4-2-4 offensivo nel finale.
La mossa paga nel recupero: Solomon pennella sul secondo palo, Fortini colpisce di testa, Audero respinge corto e Kean è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone per l’1-0 definitivo. Gol liberatorio e Franchi in festa.
Per la Fiorentina una vittoria che vale ossigeno e speranza, mentre la Cremonese incassa una sconfitta amara dopo una prova ordinata e generosa.
Serie A – Classifica
Milan – 38
Napoli – 37
Inter – 36 (una gara in meno)
Juventus – 33
Roma – 33
Como – 30
Bologna – 26 (una gara in meno)
Atalanta – 25
Lazio – 24
Sassuolo – 23
Udinese – 22
Cremonese – 21
Torino – 20
Parma – 18
Cagliari – 18
Lecce – 17
Genoa – 15
Verona – 12
Fiorentina – 12
Pisa – 12