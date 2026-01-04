Serie D, l’Athletic Palermo cala il poker e resta in scia alla vetta. Risultati e classifica
Prima giornata del 2026 e prima del girone di ritorno nel girone I di Serie D, ma in vetta non c’è spazio per tentennamenti. Il campionato prende una direzione chiara: le squadre di testa accelerano, lasciando poco margine a chi insegue.
Tra queste c’è l’Athletic Palermo, protagonista di una prova autoritaria al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove i rosanero superano nettamente l’ACR Messina con un secco 4-0, confermandosi tra le formazioni più solide e continue del torneo. Un successo pesante, che consente ai palermitani di salire a quota 32 punti, agganciando la Nissa e restando a soli due punti dalla vetta occupata da Savoia e Igea Virtus.
In testa non rallenta nessuno: l’Igea Virtus espugna San Cataldo con un netto 0-3, mentre il Savoia passa anche a Gela (1-2), dimostrando di non voler cedere terreno. L’unico mezzo passo falso tra le prime è quello della Nissa, fermata sull’1-1 a Milazzo.
Da segnalare anche la striscia positiva della Reggina, che supera il Castrumfavara 2-0 centrando il sesto successo consecutivo e portandosi a quota 30.
Il prossimo turno offrirà un banco di prova importante proprio per l’Athletic Palermo, atteso dalla trasferta contro la Vigor Lamezia, mentre la corsa al vertice continua serrata, senza esclusione di colpi.
Risultati Serie D, 18ª giornata
Sabato 3 gennaio
Ore 16.00
Milazzo-Nissa 1-1
Domenica 4 gennaio
Ore 14.30
Acireale-Vigor Lamezia 1-1
Athletic Palermo-ACR Messina 4-0
Enna-Ragusa 0-0
Paternò-Vibonese 0-0
Reggina-Castrumfavara 2-0
Sancataldese-Igea Virtus 0-3
Ore 15.00
Gela-Savoia 1-2
Sambiase-Gelbison 2-1
Classifica Serie D
Savoia 34
Igea Virtus 34
Nissa 32
Athletic Palermo 32
Reggina 30
Milazzo 29
Sambiase 28
Gela 25
Gelbison 23
Vibonese 23
Sancataldese 19
Vigor Lamezia 19
Acireale 18
Castrumfavara 17*
Ragusa 17
Enna 16*
ACR Messina 14 (-14)
Paternò 11
*1 partita in meno
Recupero (7 gennaio)
Ore 14.30
Enna-Castrumfavara
Prossimo turno Serie D girone I, 19ª giornata
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30
ACR Messina-Sancataldese
Castrumfavara-Sambiase
Gelbison-Paternò
Igea Virtus-Milazzo
Nissa-Reggina
Savoia-Acireale
Ragusa-Gela
Vibonese-Enna
Vigor Lamezia-Athletic Palermo