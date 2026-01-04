Serie D, l’Athletic Palermo cala il poker e resta in scia alla vetta. Risultati e classifica

Prima giornata del 2026 e prima del girone di ritorno nel girone I di Serie D, ma in vetta non c’è spazio per tentennamenti. Il campionato prende una direzione chiara: le squadre di testa accelerano, lasciando poco margine a chi insegue.

Tra queste c’è l’Athletic Palermo, protagonista di una prova autoritaria al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove i rosanero superano nettamente l’ACR Messina con un secco 4-0, confermandosi tra le formazioni più solide e continue del torneo. Un successo pesante, che consente ai palermitani di salire a quota 32 punti, agganciando la Nissa e restando a soli due punti dalla vetta occupata da Savoia e Igea Virtus.

In testa non rallenta nessuno: l’Igea Virtus espugna San Cataldo con un netto 0-3, mentre il Savoia passa anche a Gela (1-2), dimostrando di non voler cedere terreno. L’unico mezzo passo falso tra le prime è quello della Nissa, fermata sull’1-1 a Milazzo.

Da segnalare anche la striscia positiva della Reggina, che supera il Castrumfavara 2-0 centrando il sesto successo consecutivo e portandosi a quota 30.

Il prossimo turno offrirà un banco di prova importante proprio per l’Athletic Palermo, atteso dalla trasferta contro la Vigor Lamezia, mentre la corsa al vertice continua serrata, senza esclusione di colpi.

Risultati Serie D, 18ª giornata

Sabato 3 gennaio

Ore 16.00

Milazzo-Nissa 1-1

Domenica 4 gennaio

Ore 14.30

Acireale-Vigor Lamezia 1-1

Athletic Palermo-ACR Messina 4-0

Enna-Ragusa 0-0

Paternò-Vibonese 0-0

Reggina-Castrumfavara 2-0

Sancataldese-Igea Virtus 0-3

Ore 15.00

Gela-Savoia 1-2

Sambiase-Gelbison 2-1

Classifica Serie D

Savoia 34

Igea Virtus 34

Nissa 32

Athletic Palermo 32

Reggina 30

Milazzo 29

Sambiase 28

Gela 25

Gelbison 23

Vibonese 23

Sancataldese 19

Vigor Lamezia 19

Acireale 18

Castrumfavara 17*

Ragusa 17

Enna 16*

ACR Messina 14 (-14)

Paternò 11

*1 partita in meno

Recupero (7 gennaio)

Ore 14.30

Enna-Castrumfavara

Prossimo turno Serie D girone I, 19ª giornata

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30

ACR Messina-Sancataldese

Castrumfavara-Sambiase

Gelbison-Paternò

Igea Virtus-Milazzo

Nissa-Reggina

Savoia-Acireale

Ragusa-Gela

Vibonese-Enna

Vigor Lamezia-Athletic Palermo