Palermo, vacanze terminate. Ripresa la preparazione: il report
È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo, che archivia la pausa e torna al lavoro agli ordini di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Mantova.
I rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da un lavoro aerobico mirato alla riattivazione fisica dopo lo stop. Un allenamento utile per riprendere gradualmente i carichi e rimettere in moto la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Nei prossimi giorni lo staff tecnico intensificherà il lavoro sul campo, entrando nel vivo della preparazione in vista della trasferta lombarda.