Palermo, vacanze terminate. Ripresa la preparazione: il report

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo, che archivia la pausa e torna al lavoro agli ordini di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Mantova.

I rosanero hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da un lavoro aerobico mirato alla riattivazione fisica dopo lo stop. Un allenamento utile per riprendere gradualmente i carichi e rimettere in moto la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Nei prossimi giorni lo staff tecnico intensificherà il lavoro sul campo, entrando nel vivo della preparazione in vista della trasferta lombarda.

Ultimissime

Palermo, vacanze terminate. Ripresa la preparazione: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

Serie D, l’Athletic Palermo cala il poker e resta in scia alla vetta. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

Kean al 92’, Fiorentina-Cremonese 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

Sampdoria, primo allenamento per Brunori in blucerchiato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 4, 2026

Escl. Pres. Pisa: «Tramoni importante per noi. A Palermo pensano che bastino i nomi per vincere»

Giorgio Elia Gennaio 4, 2026