Palermo, avanti per Johnsen: contatti in corso con la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
di-marzio

Continuano i contatti tra Palermo e Cremonese per Dennis Johnsen. La trattativa resta aperta e i dialoghi tra le parti vanno avanti, a conferma dell’interesse concreto del club rosanero per l’esterno offensivo norvegese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, le due società stanno mantenendo vivi i canali di comunicazione, con il Palermo che lavora per regalare a Inzaghi un rinforzo nel reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

Johnsen resta uno dei profili principali seguiti dalla dirigenza rosanero dopo la chiusura definitiva della pista Tramoni. Il club siciliano continua il pressing, mentre la Cremonese valuta le proprie mosse, anche in funzione di eventuali incastri di mercato.

Screenshot 2026-01-30 095845

Screenshot 2026-01-30 095845

