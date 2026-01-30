Alessia, il tifo che unisce oltre i colori: Venezia e Palermo insieme

Ci sono storie che vanno oltre ogni rivalità sportiva e superano i confini del tifo. Una di queste arriva dal calcio e riguarda Alessia, una bambina di otto anni che sta affrontando un difficile percorso di cure oncologiche. Una vicenda che ha commosso l’Italia intera e che, come racconta Pietro Urbani su La Nuova Venezia, ha acceso una straordinaria ondata di solidarietà.

Il 18 gennaio 2026, allo stadio Barbera, prima del fischio d’inizio di Palermo-Spezia, Alessia è scesa in campo mano nella mano con Jacopo Segre. Un’immagine potente, diventata virale, che ha colpito anche Venezia. Le foto della bambina accanto al centrocampista rosanero, vecchia conoscenza del mondo lagunare, hanno fatto il giro del Paese, come sottolinea ancora Pietro Urbani sulle colonne de La Nuova Venezia.

Da qui nasce l’iniziativa “Alessia a Venezia”. Un gruppo di tifosi e ultras arancioneroverdi ha deciso di mobilitarsi per permettere alla bambina di assistere all’ultima gara di campionato al Penzo tra Venezia e Palermo. L’idea è firmata da Andrea Moro e Dario Sbroggiò, già promotori in passato di iniziative solidali, come ricostruisce La Nuova Venezia nell’articolo a firma di Pietro Urbani.

Esiste anche una data alternativa: il 10 febbraio, in occasione di Venezia-Modena. In questo caso l’obiettivo sarebbe coinvolgere anche la tifoseria gialloblù, gemellata con quella veneziana, consentendo ad Alessia di visitare la città nel periodo di Carnevale e, soprattutto, di effettuare consulti medici ad Aviano e Padova. Un progetto che unisce solidarietà, sport e attenzione alla salute, come evidenzia ancora Pietro Urbani su La Nuova Venezia.

Intanto la raccolta fondi è già partita. Tifosi e alcuni giocatori del Palermo hanno contribuito per sostenere la famiglia di Alessia nelle spese mediche, mentre da Venezia sono stati raccolti oltre cinquecento euro in pochi giorni. Nonostante le storiche tensioni tra le due tifoserie e le possibili restrizioni per la gara del 9 maggio, rosanero e lagunari hanno deciso di remare nella stessa direzione.

Perché, come recita il messaggio che accompagna l’iniziativa, il tifo per Alessia non conosce colori. Né nelle maglie, né nelle bandiere, né nelle sciarpe. Solo nel cuore.