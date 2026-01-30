Il Secolo: “Samp, vicino il colpo Soleri. Si ricompone la coppia di Palermo”

Il mercato di gennaio è capace di creare scenari ai limiti del paradosso. Può capitare di scendere in campo contro una squadra che, poche ore dopo, potrebbe diventare la tua nuova casa. È il caso di Edoardo Soleri, attaccante romano classe 1997 dello Spezia, finito nel mirino della Sampdoria proprio alla vigilia della sfida del “Ferraris”, come racconta Damiano Basso su Il Secolo XIX.

La Samp vede in Soleri l’identikit ideale del centravanti strutturato che manca al reparto offensivo: 1 metro e 94, fisicità e lavoro per la squadra. I numeri, però, raccontano un attaccante non propriamente bomber: 17 presenze stagionali e un solo gol, segnato a settembre contro la Juve Stabia. Anche nelle annate precedenti, Soleri non ha mai superato la doppia cifra, eccezion fatta per la Serie C 2021/22 con il Palermo, stagione chiusa a quota 10 reti. Un dato che Damiano Basso evidenzia nell’analisi pubblicata su Il Secolo XIX.

Proprio a Palermo Soleri ha condiviso lo spogliatoio con Brunori, oggi alla Sampdoria. Un dettaglio non secondario, perché i due avevano costruito una buona intesa offensiva nella cavalcata verso la Serie B. Un possibile “boost” per Brunori, fin qui apparso un po’ spaesato in blucerchiato, sottolinea ancora Il Secolo XIX.

Almeno inizialmente, però, Soleri dovrebbe scendere regolarmente in campo con lo Spezia. Donadoni pensa a lui in coppia con Artistico, già a segno due volte contro la Samp tra campionato e Coppa. Dall’altra parte, la Samp dovrebbe affidarsi ancora a Coda, supportato da Pafundi e Cherubini nel 3-4-2-1 che in fase difensiva diventa 5-4-1. Tutto questo, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, come precisa Damiano Basso su Il Secolo XIX.

Il quadro di mercato resta però in movimento. Lo Spezia sta lavorando per chiudere l’arrivo di Ambrosino, in uscita dal Napoli dopo le frizioni tra il suo agente Giuffredi e Antonio Conte. Un innesto che potrebbe aprire la porta alla partenza di Soleri, anche se il giocatore nutre qualche perplessità sul trasferimento. L’ipotesi più concreta è che ogni decisione venga rimandata a dopo la partita del Ferraris, riporta Il Secolo XIX.

La chiave dell’operazione potrebbe essere Bellemo. Inizialmente lo Spezia non era intenzionato ad acquisirlo a titolo definitivo, come richiesto dalla Samp. Ma l’interesse blucerchiato per Soleri ha riaperto il tavolo, con l’ipotesi di uno scambio di prestiti – Bellemo con diritto – per forzare la mano. Il centrocampista di Chioggia si è allenato regolarmente a Bogliasco, alternandosi con Conti, ma in serata il telefono del suo agente era rovente, segnale di una trattativa entrata nel vivo, come racconta Damiano Basso su Il Secolo XIX.

Le prossime ore si annunciano decisive. E alla vigilia dell’ennesimo derby ligure, il mercato rischia di infiammare ulteriormente una sfida già carica di tensione.