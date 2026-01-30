Cagliari, acquistato l’ex primavera del Palermo Gallea

Colpo in prospettiva per il Cagliari. Il club sardo si è assicurato, dalla Lumezzane, le prestazioni del difensore classe 2005 Francesco Beidi Gallea che firma con i rossoblù un contratto sino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni a favore del club. Rimarrà in prestito al Lumezzane, dove ha collezionato già 12 presenze, sino al 30 giugno 2026.

Gallea ha già giocato per diverse realtà italiane, tra queste anche il Palermo nella

stagione 2023/2024 dove ha esordito in Primavera 2 e due reti all’attivo in 30 presenze stagionali.