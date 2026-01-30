Bari-Palermo: i convocati di Inzaghi

In vista del match di stasera al “San Nicola” contro il Bari, con calcio di inizio in programma per le ore 20.30, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati che saranno disponibili per l’importante gara contro i biancorossi.

Di seguito la lista dei convocati rosanero:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

77 Di Bartolo

