Bari-Palermo: i convocati di Inzaghi
In vista del match di stasera al “San Nicola” contro il Bari, con calcio di inizio in programma per le ore 20.30, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati che saranno disponibili per l’importante gara contro i biancorossi.
Di seguito la lista dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
77 Di Bartolo