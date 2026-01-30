Spezia, UFFICIALE: arriva Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 120404

Arriva un nuovo rinforzo nel reparto difensivo per lo Spezia, che andrà ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Donadoni. Il club bianconero, con un comunicato attraverso i propri canali, ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dalla Juve Stabia di Marco Ruggero.

Di seguito il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’S.S. Juve Stabia, le prestazioni sportive del calciatore Marco Ruggero. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, il difensore venticinquenne è pronto a mettersi a disposizione di mister Donadoni e a vestire la maglia delle Aquile numero 4! Benvenuto Marco!

