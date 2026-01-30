Sudtirol, Castori: «Catanzaro squadra solida, serviranno condizione fisica e continuità mentale»

Screenshot 2026-01-30 123853

In vista del match di sabato 31 gennaio tra Sudtirol e Catanzaro, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi, Fabrizio Castori, analizzando le insidie della sfida.

«Il Catanzaro è una squadra solida, con identità e mentalità ormai collaudate – ha dichiarato il tecnico -. La costanza dei risultati ottenuta in questa prima parte di campionato non sorprende, considerando le precedenti stagioni concluse ai playoff. Vanta un organico forte, con giocatori di alta qualità».

Castori ha poi commentato il momento della sui giocatori: «La squadra sta bene e ha lavorato con il consueto impegno e intensità durante la settimana. I giocatori che hanno avuto piccoli acciacchi nell’ultima partita sono stati recuperati e, di conseguenza, l’organico disponibile dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso rispetto alla gara di domenica scorsa».

Poi uno sguardo agli allenamenti effettuati in vista del match: «La preparazione settimanale ha mirato sia al mantenimento della condizione fisica sia alla continuità mentale, elementi fondamentali per affrontare la gara con la giusta determinazione»

E sulla formazione che scenderà in campo domani, il tecnico non ha dubbi: «Ogni scelta viene valutata in base al grado di condizione fisica e mentale dei giocatori. I nuovi arrivati stanno acquisendo progressivamente la migliore condizione e sarà il campo a fornire la verifica finale della loro integrazione»

