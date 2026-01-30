Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva Cardinali

Dopo l’addio di Gianluca Saro, la Reggiana ha trovato il suo sostituto tra i pali. Con un comunicato attraverso i propri canali, i granata hanno ufficializzato l’acquisto dal Cittadella di Matteo Cardinali. L’estermo difensore, classe 2001, arriva a titolo definitivo firmando un contratto sino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato del club:

“Il club granata ufficializza l’arrivo a titolo definitivo dal Cittadella di Matteo Cardinali. Estremo difensore, classe 2001, è cresciuto nel Settore Giovanile della Roma prima delle esperienze in Serie C con le maglie di Matelica, Latina e Cittadella. Cardinali firma con la Reggiana un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo a favore della Società. Benvenuto a Reggio Emilia, Matteo!”