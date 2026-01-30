Bari-Palermo, i convocati di Longo: out Nikolaou

In vista del match di stasera al “San Nicola” tra Palermo e Bari, l’allenatore dei galletti, Moreno Longo, ha diramato la lista dei convocati a disposizione per l’incontro. Saranno 24 gli uomini a disposizione del tecnico biancorosso, prima chiamata per i nuovi arrivati Nicolò Cavuoti, Marvin Çuni e Tomàs Esteves. Mentre, non sarà dell’incontro l’ex rosa Nikolaou, alle prese con un fastidio muscolare.

Di seguito la lista dei convocati biancorossi:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 37.STABILE, 51.CISTANA, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 8.PAGANO, 19.ESTEVES, 20.CAVUOTI, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI

ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 10.BELLOMO, 11.MONCINI, 17.RAO, 49.DE PIERI, 90.ÇUNI